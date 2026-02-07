Ma Sayf chi è e da dove viene? Ecco le origini e la storia del big di Sanremo 2026

Sayf, il giovane artista di origini italo-tunisine, sta conquistando il palco dell’Ariston alla sua prima partecipazione a Sanremo. Viene da un percorso rapido e deciso, che unisce le sue radici familiari con il mondo della musica italiana. La sua storia cattura l’attenzione di molti, mentre si prepara a portare sul palco una presenza forte e autentica. La sua presenza nel cast 2026 sta già facendo parlare, come uno dei nomi più curiosi di questa edizione.

Dalle radici italo-tunisine al palco dell’Ariston: il percorso rapido e identitario di Sayf che arriva al Festival di Sanremo con una storia ben precisa Leggi anche: Sanremo 2026, Carlo Conti fa una rivelazione clamorosa sul Festival: ecco una grande novità Tra i nomi che più incuriosiscono nel cast di Festival di Sanremo 2026 c’è senza dubbio Sayf. Per molti è una scoperta recente, per altri un talento già attenzionato da tempo nella scena urban italiana. La domanda, però, è comune: chi è davvero Sayf e da dove viene? La risposta racconta una storia breve nei numeri, ma intensa nei contenuti. Un percorso che nasce a Genova, passa per la contaminazione culturale e approda all’Ariston senza scorciatoie televisive, ma grazie a un’ identità musicale riconoscibile e a collaborazioni di peso. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Sayf, rapper genovese italo-tunisino classe 1999, debutta tra i 30 Big di Sanremo 2026.

