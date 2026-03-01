Da ieri, anche il tecnico della nazionale ha assistito alla vittoria del Napoli a Verona, conclusa con un gol di Lukaku all’ultimo secondo. La partita si è conclusa con il successo della squadra partenopea, che ha conquistato i tre punti grazie a questa segnatura decisiva. La vittoria si aggiunge alle altre recenti prestazioni del Napoli in campionato.

Da ieri anche Conte sa che si può impazzire di gioia per la più inattesa, facile, immeritata delle vittorie. Mg Verona 28022026 - campionato di calcio serie A Hellas Verona-Napoli foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: Antonio Conte Il Napoli vince a Verona con gol di Lukaku all’ultimo secondo. Scrive Antonio Corbo su Repubblica Napoli: Neanche Antonio Conte ci sperava più. Era rassegnato alla sua impotenza. Lui che non si ferma un attimo, che vuol dettare ogni passaggio, che si illude di mimare la partita come se fosse lui stesso un giocatore in campo, l’allenatore che immagina di guidare la squadra con un telecomando, di trasmettere dai bordi la sua ferocia, la sua irriducibile ansia di vincere, proprio lui si è visto solo e smarrito nella giornata peggiore della sua peggiore stagione a Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Da ieri anche Conte crederà ai miracoli di Napoli (Corbo)

Corbo: “La peggior mezz’ora del Napoli di Conte al Da Luz”Nel suo commento per Repubblica, Antonio Corbo individua nella mezz’ora iniziale del Da Luz il punto più critico dell’intero percorso napoletano con...

Ieri è emersa tutta l’inadeguatezza di una società indecisa su tutto: De Laurentiis deve rimettere ordine nel Napoli (Corbo)Su Repubblica: "L'ultima speranza è che sia chiarita e finalmente rivelata la causa degli infortuni muscolari.

Aggiornamenti e notizie su Conte.

Temi più discussi: Da ieri anche Conte sa che si può impazzire di gioia per la più inattesa, facile, immeritata delle vittorie.; M5S, Conte nomina la nuova squadra; Agende e strategie parallele. La leadership tra Conte e Schlein passa (anche) dal referendum; Referendum giustizia, Giuseppe Conte: Il No in recupero, governo rischia.

Conte non si fida: pericolo VeronaNessun miracolo dell’ultima ora a Castel Volturno: pure ieri McTominay se ne è stato per conto suo. Non salirà per l’aereo per Verona, dove invece ci ... ilmattino.it

Maltempo: Conte, 'Sicilia chiede che Stato sia presente, servono più risorse'Roma, 25 feb. (Adnkronos) - La Sicilia ha saputo rialzarsi tante volte e i siciliani sono per antonomasia gente tenace, che non si dà mai per vinta, pronta a rimboccarsi le maniche senza perdersi d'a ... iltempo.it

In 1.500 a Cagliari, ma il centrodestra attacca: fu Conte a portare i primi boss CONTENUTO PREMIUM - facebook.com facebook

Verona-Napoli, Conte: "Anno importante, mi sento un allenatore migliore" #SkySport #SkySerieA x.com