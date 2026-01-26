L’esito della recente partita tra Napoli e Juventus evidenzia le difficoltà del club partenopeo, spesso influenzate da decisioni strategiche prese durante l’estate. La sconfitta, prevedibile ma comunque dolorosa, mette in luce le criticità di una società ancora alla ricerca di stabilità e chiarezza. Rimettere ordine e affrontare le sfide future sarà fondamentale per il Napoli, per rispondere alle richieste di un campionato sempre più competitivo.

Una sconfitta preventivabile ma amara quella maturata contro la Juventus. Le cause di questa non-partita del Napoli hanno radici profondissime e risalgono alle scelte estive. Le analizza Antonio Corbo su Repubblica. Napoli, quante scelte sbagliate. Scrive Corbo su Repubblica: A meno 9 dall’Inter, con un numero imprecisato ma dilagante di infortuni e assenze si registra l’urgenza del rilancio. Antonio Conte, per ora è lui la penultima speranza. L’ultima è che sia chiarita e finalmente rivelata la causa di infortuni muscolari capaci di ridurre a brandelli la squadra campione d’Italia. Non importa di chi sia la colpa, ma scoprire qual è l’origine di questo male oscuro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ieri è emersa tutta l’inadeguatezza di una società indecisa su tutto: De Laurentiis deve rimettere ordine nel Napoli (Corbo)

