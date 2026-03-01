Curmel Moton vince per KO al secondo round contro Wilfredo Flores

Curmel Moton è salito sul ring e ha vinto per KO al secondo round contro Wilfredo Flores. L'incontro si è svolto senza interruzioni e si è concluso con la vittoria dell'italo-americano. L'evento ha visto Moton dominare l’avversario in modo deciso, portando a termine la sfida in modo rapido e senza pause. La vittoria è stata sancita ufficialmente dalla giuria al termine del secondo round.

Il ritorno sul ring di Curmel Moton ha evidenziato una crescita significativa per un giovane pugile in rapida ascesa. 19 anni di età, Moton ha affrontato una sfida prevista su dieci round contro Wilfredo Flores, in un evento organizzato da Manny Pacquiao Promotions al Turning Stone Resort Casino di Verona, New York. L'esito favorevole ha rafforzato la sua posizione tra le punte di una nuova generazione di pesi medi e leggeri, con una prestazione che ha mostrato controllo, determinazione e risolutezza fin dall'inizio. Dal campanello iniziale Moton è entrato con ritmo deciso, avanzando con jab solido, incanalando i colpi verso il basso e collegando serie brevi ma precise.