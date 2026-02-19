Curmel Moton debutta contro Flores con Pacquiao Promotions

Curmel Moton ha iniziato la sua avventura nel peso welter, firmando con Manny Pacquiao Promotions, dopo aver lasciato il suo precedente team. La causa di questa svolta è la volontà di affrontare sfide più grandi e migliorare il suo livello. Per il debut, sarà opposto a Flores in un incontro che si terrà la prossima settimana. La scelta di Pacquiao Promotions punta a valorizzare le qualità di Moton e a portarlo verso incontri di alto livello. La sua prima uscita ufficiale si avvicina rapidamente.

Un nuovo capitolo nella carriera di Curmel Moton prende forma con il passaggio al welterweight sotto l’etichetta di Manny Pacquiao Promotions. L’evento, fissato per il 28 febbraio al Turning Stone Resort Casino di Verona (New York), si propone come una tappa mirata a consolidare le capacità dell’allievo in una fase di sviluppo controllata, offrendo una chiara indicazione sul percorso futuro della sua carriera. Il match, previsto per 10 rounds, mette Moton contro Wilfredo Flores. Il pugile di 19 anni arriva all’esordio nella divisione welterweight dopo aver disputato incontri in categorie inferiori, l’ultimo pesando 138 libbre. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Curmel Moton debutta contro Flores con Pacquiao Promotions Manny Pacquiao torna sul ring: dal pareggio con Barrios all’annuncio che infiamma la boxe mondialeManny Pacquiao torna sul ring, segnando un nuovo capitolo nella sua lunga carriera. Leggi anche: Kayfabe Is Dead, But I Was There – NWA Story #25 “Jim Crockett Promotions diventa l’epicentro NWA”