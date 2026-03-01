Crosetto rientra da Dubai Tajani domani in Senato Schlein | L' amicizia con Trump non è bastata ad avvertirci

Crosetto torna da Dubai mentre Tajani è atteso domani in Senato. Schlein commenta dicendo che l'amicizia con Trump non è stata sufficiente per avvertire l’Italia. La crisi legata agli attacchi di Stati Uniti e Israele contro l’Iran ha colto di sorpresa il governo italiano. Al momento, non ci sono altre informazioni sui movimenti o le dichiarazioni ufficiali delle figure politiche coinvolte.

Il ministro della Difesa, bloccato negli Emirati durante l'attacco di America e Israele all'Iran, ritorna in Italia con un volo militare pagato di tasca propria. Il titolare della Farnesina ammette: "Non sapevo che fosse lì". E l'opposizione attacca: "L'Italia all'oscuro di tutto" La crisi scoppiata con gli attacchi di Stati Uniti e Israele all'Iran ha sorpreso l'Italia in una posizione scomoda: con il ministro della Difesa bloccato a Dubai, il governo all'oscuro dell'operazione fino a quando era già in corso, e il vicepremier Antonio Tajani costretto ad annunciare che riferirà al Parlamento lunedì. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Crosetto rientra da Dubai, Tajani domani in Senato. Schlein: "L'amicizia con Trump non è bastata ad avvertirci" Crosetto rientra a Dubai, Tajani domani in Senato. Schlein: "L'amicizia con Trump non è bastata ad avvertirci"Il ministro della Difesa, bloccato negli Emirati durante l'attacco di America e Israele all'Iran, ritorna in Italia con un volo militare pagato di... Crosetto rientra da Dubai: “Torno con volo militare, pago io cifra tripla”(Adnkronos) – Guido Crosetto, ministro della Difesa, con un post su X annuncia che si appresta a rientrare in Italia dopo essere rimasto bloccato a... Una selezione di notizie su Crosetto rientra. Temi più discussi: Crosetto rientra da Dubai: Torno con volo militare, pago io cifra tripla; Dubai colpita nella guerra Usa-Iran: missili e paura a Palm Jumeirah, l’isola del lusso. Stop ai voli: bloccato anche Crosetto; Italiani a Dubai dopo attacco a Iran, caos in aeroporto: oltre BigMama e Crosetto, bloccati anche 200 studenti; Crosetto bloccato a Dubai, volo cancellato dopo attacco Usa all’Iran. Crosetto rientra da Dubai: Torno con volo militare, pago io cifra tripla'Lascio qui la mia famiglia, pago la cifra tripla rispetto alla tariffa per gli ospiti dei voli di Stato, in modo tale da togliere anche la possibilità di attaccarmi dicendo che sono tornato usando un ... adnkronos.com Crosetto rientra in Italia da Dubai con un aereo militare: Torno da solo e pago il triploIeri era rimasto bloccato negli Emirati dopo l'attacco all'Iran. Voglio evitare polemiche sull'uso del volo (ANSA) ... ansa.it Sta rientrando in Italia il ministro della Difesa Guido #Crosetto, rimasto bloccato a Dubai dopo la chiusura dei cieli decisa per l'attacco di Israele e Stati Uniti all'#Iran. E' lo stesso Crosetto a darne notizia sui suoi profili social, con un lungo post in cui comunica c - facebook.com facebook RAINEWS * ULTIM’ORA: «CROSETTO RIENTRA CON UN VOLO MILITARE» x.com