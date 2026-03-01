Cronaca risultato e gol Reds al quinto posto dopo una gara avvincente

Il Liverpool ha conquistato il quinto posto in classifica grazie a una vittoria per 5-2 contro il West Ham, in una partita giocata ad Anfield. La gara è stata caratterizzata da numerosi gol e momenti di grande intensità, coinvolgendo entrambe le squadre in un match ricco di azioni offensive. La vittoria ha permesso ai Reds di salire nella posizione attuale in Premier League.

Il Liverpool è salito al quinto posto in classifica dopo aver vinto 5-2 contro il West Ham in un'emozionante gara di Premier League ad Anfield. Hugo Ekitike, Virgil van Dijk e Alexis Mac Allister mettono la squadra di Arne Slot in una posizione di comando all'inizio dell'intervallo, solo per Tomas Soucek che ne recupera uno poco dopo l'intervallo. Cody Gakpo ha aggiunto un quarto prima che Taty Castellanos desse nuovamente un'ancora di salvezza agli Hammers. Tuttavia, un autogol di Axel Disasi a meno di 10 minuti dalla fine ha impedito la rimonta tardiva degli ospiti.

