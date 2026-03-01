Crescere bambini vegani è un rischio per la salute? Lo studio su oltre un milione di casi

Uno studio recente ha analizzato oltre un milione di casi per esaminare i rischi associati alla crescita di bambini vegani. La questione delle diete vegane in gravidanza e durante i primi anni di vita ha attirato molta attenzione, diventando un tema delicato nel dibattito sulla nutrizione infantile. La ricerca si concentra sui possibili effetti di queste scelte alimentari sulla salute dei bambini.

Negli ultimi anni il tema delle diete vegane in gravidanza e nella prima infanzia è diventato uno dei terreni più sensibili del dibattito nutrizionale. Da un lato cresce il numero delle famiglie che scelgono un’alimentazione plant-based per ragioni etiche, ambientali o di salute: secondo il rapporto Italia Eurispes 2024, circa il 7% degli italiani si definisce vegetariano o vegano, con una quota vegana intorno al 2–3%. A livello globale il trend è in aumento, soprattutto nei Paesi ad alto reddito. Dall’altro lato, società scientifiche e pediatri richiamano alla prudenza: nei primi mille giorni di vita il fabbisogno di nutrienti è concentrato e rapido, e carenze di vitamina B12, ferro, iodio, vitamina D, calcio o omega-3 possono avere conseguenze sulla crescita e sullo sviluppo neurologico. 🔗 Leggi su Open.online

Fare queste due semplici cose è associato a un rischio ridotto di SLA: lo studio su mezzo milione di personeGli scienziati hanno determinato che seguire due semplici abitudini quotidiane è associato a un rischio ridotto di sclerosi laterale amiotrofica...

Bambini al nido, lo scambio di batteri intestinali fa bene alla salute. Lo studio italianoIl progetto, realizzato in collaborazione con tre nidi d’infanzia comunali di Trento e con l’Ufficio servizi per l'infanzia e istruzione del Comune,...

Una selezione di notizie su Crescere bambini.

Crescere bambini vegani è un rischio per la salute? Lo studio su oltre un milione di casiLa ricerca continua a fare luce su uno dei dibattiti a tema alimentazione più accesi degli ultimi anni: uno studio pubblicato su JAMA Network Open ha analizzato la crescita di quasi 1,2 milioni di bam ... open.online

Dieta vegana nei neonati, davvero frena la crescita? Lo studio su 1,2 milioni di bambini riapre il dibattitoLa maxi ricerca pubblicata su JAMA Network Open osserva crescita simile tra vegani e onnivori a due anni, ma gli esperti invitano alla prudenza e alla pianificazione medica ... giornalelavoce.it