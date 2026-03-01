Domenica alle 12.30 si gioca Cremonese-Milan allo stadio Zini, con l’arbitro che dirige l’incontro. La partita sarà visibile in streaming su piattaforme come Sky, Dazn o NOW, a seconda del servizio scelto dagli spettatori. Le telecamere seguiranno i momenti salienti dell’incontro, che vedrà i due team affrontarsi in campo durante questa giornata.

Cremonese-Milan è il lunch match della domenica valido per la ventisettesima giornata di campionato. Appuntamento allo stadio Zini di Cremona alle ore 12.30. La gara sarà diretta dall'arbitro Massa, della sezione di Imperia. Assistenti Meli e Alassio. Quarto uomo Ayroldi. Al Var Guida, assistente Var Maggioni. Alla prima giornata i grigiorossi sbancarono clamorosamente il Meazza, dando vita a un ottimo avvio di stagione che si è poi però spenta strada facendo: dopo una sola sconfitta nelle prime nove partite stagionali, la squadra ha iniziato a perdere colpi, ritrovandosi invischiata nella lotta salvezza. Il cammino recente non conforta: quattro sconfitte e un pari (un solo gol segnato) negli ultimi cinque incontri, i tre punti mancano addirittura dal 7 dicembre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cremonese-Milan, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv

Cremonese-Milan: DAZN o Sky? Ecco dove vederla in diretta tv e streamingCremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà domani, domenica 1° marzo, alle ore 12:30 allo stadio 'Zini' di...

Milan-Lecce: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streamingIl Milan torna a San Siro dopo due partite in trasferta e sulla carta è l'impegno più semplice in questo blocco di partite: il Lecce ha perso le...

Cremonese-Juventus 1-2: gol e highlights | Serie A

Tutti gli aggiornamenti su Cremonese Milan.

Temi più discussi: Cremonese-Milan, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv; Cremonese-Milan: orario e dove vederla in TV e streaming; Cremonese Milan in tv e streaming: dove vedere la partita; Dove vedere Cremonese-Milan in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

Cremonese-Milan, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tvFischio d'inizio domenica alle ore 12.30 allo stadio Zini. Direzione di gara affidata all'arbitro Massa della sezione di Imperia ... gazzetta.it

Cremonese-Milan come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orarioDove Vedere il match di Serie A tra Cremonese-Milan in TV e Streaming. Diretta Sky o DAZN? Scopri Data e Orario, Arbitro e VAR. sport.virgilio.it

Partita: CremoneseMilan Data: domenica 1 marzo 2025 Orario:12.30 Canale tv: DAZN, DAZN 1 Streaming: DAZN Milan Nel Cuore - facebook.com facebook

Cremonese-Milan, il pronostico: dietro corrono, Allegri ora deve blindare la Champions x.com