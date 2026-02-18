Milan-Como di Serie A in diretta | formazioni e dove vederla | LIVE PM

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Jashari, Modric, Ricci, Bartesaghi; Fullkrug, Nkunku. Allenatore: Massimiliano Allegri COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Ramón, Valle; Perrone, Da Cunha; J. Rodríguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas Amici di 'PianetaMilan.it', oggi, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'San Siro' di Milano, Milan-Como, partita di recupero della 24^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

