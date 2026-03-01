' Contro l’aggressione statunitense e sionista in Medio Oriente' | convocato il presidio in centro

Il coordinamento formato dalla Rete dei Comunisti, Cambiare Rotta e OSA ha convocato un presidio in piazza XX Settembre per lunedì 2 marzo alle 18. La manifestazione si svolge in risposta alle azioni militari di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. La mobilitazione coinvolge cittadini e organizzazioni che si oppongono alle recenti operazioni militari nella regione. La protesta si terrà nel centro della città.

Il coordinamento composto dalla Rete dei Comunisti, Cambiare Rotta e OSA chiama a raccolta la cittadinanza per protestare contro il bombardamento lanciato da Stati Uniti d'America e Israele contro l'Iran: il presidio è convocato per le 18 di lunedì 2 marzo in piazza XX Settembre.“L’attacco. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Khamenei avvisa gli Stati Uniti: qualsiasi aggressione scatenerà un conflitto ampio in Medio OrienteIl leader supremo iraniano Ali Khamenei ha lanciato un avvertimento diretto agli Stati Uniti: qualsiasi azione militare contro l'Iran scatenerebbe...

Medio Oriente, Amnesty: Hamas ha commesso crimini contro l’umanitàIn Medio Oriente la popolazione di Gaza è sempre più provata mentre Amnesty International accusa Hamas di crimini contro l’umanità.

Contenuti utili per approfondire Medio Oriente.

Temi più discussi: Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran.Teheran risponde all'offensiva. Allarme in tutto il Golfo; Perché Trump ha deciso di attaccare adesso l’Iran e cosa può succedere ora; Ali Khamenei è stato ucciso, cosa sta succedendo dopo l'attacco di Israele e Stati Uniti contro l'Iran; Contro l’aggressione statunitense e sionista in Medio Oriente, fermare l’escalation bellica!.

'Contro l’aggressione statunitense e sionista in Medio Oriente': convocato il presidio in centroIl coordinamento composto dalla Rete dei Comunisti, Cambiare Rotta e OSA chiama a raccolta la cittadinanza per protestare contro il bombardamento lanciato da Stati Uniti d'America e Israele contro ... pisatoday.it

Conflitto in Medio Oriente: analisi dell'operazione militare Usa-Israel contro l'IranSintesi delle principali informazioni sull'operazione militare congiunta tra Usa e Israel contro l'Iran, le reazioni di Teheran e gli scenari possibili per il Medio Oriente ... notizie.it

Medio Oriente in fiamme dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, mentre si attende di chiarire il giallo sulla sorte della Guida Suprema Alì Khamenei, dato per morto da funzionari dello Stato ebraico e invece annunciato a breve in un intervento in tv dall'emi - facebook.com facebook

Leone XIV dopo Angelus esprime la sua preoccupazione per quanto sta accadendo in Medio Oriente e chiede di evitare una “voragine irreparabile” agendo con diplomazia e promuovendo il bene dei popoli “che anelano ad una convivenza pacifica”. Leggi q x.com