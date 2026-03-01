CONTI | DE MARTINO CONDUTTORE E DIRETTORE ARTISTICO DI SANREMO 2027

Carlo Conti ha annunciato durante la finale del Festival di Sanremo 2026 che sarà il conduttore e il direttore artistico di Sanremo 2027. La sua partecipazione come volto principale dell’evento è stata confermata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sul format o sui collaboratori. La comunicazione ha fatto seguito alle speculazioni circolate nei mesi precedenti riguardo alla sua possibile presenza alla guida della prossima edizione.

Carlo Conti, come anticipato da lui stesso, ha annunciato durante la finale del Festival di Sanremo 2026 chi condurrà l'edizione successiva. Il conduttore e direttore artistico si è seduto in platea, svelando che Sanremo 2027 sarà condotto e diretto da Stefano De Martino, presente al suo fianco. Per il giovane mattatore dell'access di Rai1 con Affari Tuoi e di Stasera Tutto è Possibile, da mercoledì in prima serata su Rai2, è la prima volta al Teatro Ariston. Emozionatissimo in platea e tra il boato del pubblico, De Martino è dunque il mattatore assoluto di Sanremo 2027. Ha ringraziato Conti per la grande generosità.

“Stefano De Martino conduttore di Sanremo 2027”, trovato anche il nuovo direttore artisticoMentre il sipario su Sanremo 2026 non si è ancora alzato, i riflettori sono già puntati sul Festival del 2027.

Stefano De Martino, Giancarlo Mazzi lo promuove come direttore artistico: Sanremo 2027 si avvicinaIl Festival di Sanremo è ancora in corso, ma i radar della politica e della televisione sono già proiettati verso il futuro.

Stefano De Martino condurrà Sanremo 2027, ipotesi Antonella Clerici

Sanremo 2026, la Rai ha deciso: Stefano De Martino e Antonella Clerici conduttori del Festival nel 2027Stefano De Martino e Antonella Clerici condurranno il Festival di Sanremo 2027: lo danno per certo diverse agenzie, secondo cui nella serata finale di Sanremo 2026 avverrà, per la prima volta nella st ... tpi.it

Stefano De Martino conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027, l’annuncio di Carlo Conti all’AristonNella serata finale del Festival di Sanremo 2026, sul palco dell’Ariston si consuma un vero e proprio passaggio di testimone: Stefano De Martino sarà il conduttore di Sanremo 2027, come annunciato da ... fanpage.it

