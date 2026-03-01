como basta un tempo tris in rimonta al lecce lariani col vento in coppa

Al Sinigaglia il Como ha battuto il Lecce 3-1 in una partita caratterizzata da una rimonta nel secondo tempo. I padroni di casa hanno segnato tre gol, portando a casa una vittoria inaspettata. La gara si è svolta davanti a un pubblico presente e ha visto i lariani reagire dopo aver subito un gol iniziale. La sfida si è conclusa con il risultato di 3-1.

di Enrico Levrini COMO Una vittoria non scontata, quella che il Como strappa al Lecce per 3-1 al Sinigaglia. I lariani vanno subito sotto per una rete di Coulibaly, poi la reazione immediata con un gran primo tempo orchestrato dalle giocate di Perrone, che hanno portato le reti di Douvikas, Rodriguez e Kempf. Fabregas risparmia uomini in vista della semifinale con l’Inter e lascia Nico Paz e Valle in panchina, schierando Caqueret, come trequartista. "Partire senza Paz è stata una scelta a livello di cultura nostra. La squadra è sempre più forte. L’importante è che si trovino sempre le dinamiche per vincere le partite", dice il tecnico a fine gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

