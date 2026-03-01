Come si è svolta Epic Fury | l’azione in pieno giorno le 3 riunioni nel mirino i bersagli divisi Il regime risponde con raid nel Golfo
Ruggito del leone per gli israeliani, Furia epica per gli americani. Nomi diversi per l'operazione congiunta contro l'Iran, un «assalto» con due obiettivi immediati: degradazione dell'arsenale nemico, decapitazione — se possibile — della leadership per arrivare al cambio di regime. Risultati da raggiungere con una campagna prolungata. Donald Trump ha dato l'ordine da Mar-a-Lago, in Florida, ormai la sua capitale invernale. Al suo fianco, in una «stanza sicura», il segretario del Pentagono (e in questo caso della Guerra) Pete Hegseth e il capo di stato maggiore Dan Caine. Un'azione decisa dopo l'ormai scontato diversivo di concedere maggiore tempo ai negoziati, una ripetizione di quanto era già avvenuto durante il primo round bellico.
Come si è svolta l'operazione "Epic Fury": l'attacco, i droni kamikaze, la risposta iraniana. Idf: 500 bersagliUn’azione coordinata Usa-Israele contro l’Iran sferrata in pieno giorno e con i negoziati ancora in corso.
Leggi anche: Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran, uccisi membri del regime. Mosca: «Aggressione immotivata». La replica di Teheran: colpiremo Tel Aviv e tutte le basi americane nel Golfo | I target dei raid Usa
Ieri notte Stati Uniti e Israele hanno lanciato un massiccio attacco militare contro l'Iran: l'Operazione Epic Fury, con bombardamenti. La risposta di Teheran non si è fatta attendere: missili e droni sono stati lanciati verso basi americane nel Golfo e verso obiettivi
Al via l'operazione Epic Fury. Trump agli iraniani: "Riprendetevi la vostra libertà"