Come si è svolta Epic Fury | l’azione in pieno giorno le 3 riunioni nel mirino i bersagli divisi Il regime risponde con raid nel Golfo

Ruggito del leone per gli israeliani, Furia epica per gli americani. Nomi diversi per l’operazione congiunta contro l’Iran, un «assalto» con due obiettivi immediati: degradazione dell’arsenale nemico, decapitazione — se possibile — della leadership per arrivare al cambio di regime. Risultati da raggiungere con una campagna prolungata. Donald Trump ha dato l’ordine da Mar-a-Lago, in Florida, ormai la sua capitale invernale. Al suo fianco, in una «stanza sicura», il segretario del Pentagono (e in questo caso della Guerra) Pete Hegseth e il capo di stato maggiore Dan Caine. Un’azione decisa dopo l’ormai scontato diversivo di concedere maggiore tempo ai negoziati, una ripetizione di quanto era già avvenuto durante il primo round bellico. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Come si è svolta l'operazione "Epic Fury": l'attacco, i droni kamikaze, la risposta iraniana. Idf: 500 bersagliUn’azione coordinata Usa-Israele contro l’Iran sferrata in pieno giorno e con i negoziati ancora in corso.

