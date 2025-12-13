Genoa Inter conferenza Chivu | Genoa ostico servirà grande gara La realtà del campo diversa da quello che qualcuno vuole raccontare

Alla vigilia della trasferta di Marassi, Cristian Chivu ha affrontato la stampa per analizzare la sfida tra Genoa e Inter. Il tecnico nerazzurro ha sottolineato la difficoltà della partita e ha evidenziato come la realtà del campo possa essere diversa da alcune percezioni. La gara, storicamente complessa per i nerazzurri, si preannuncia impegnativa e richiederà una grande prestazione.

Conferenza Chivu. Alla vigilia della trasferta di Marassi, storicamente campo ostico per i nerazzurri, Cristian Chivu ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani sera contro il Genoa di Daniele De Rossi. Un appuntamento delicato, che l’allenatore dell’Inter ha inquadrato con grande lucidità. Per Chivu servirà una gara “ perfetta anche dal nostro punto di vista ”, a partire dall’atteggiamento: il Genoa arriva in fiducia, ha ritrovato entusiasmo e punti con il nuovo corso tecnico e, a Genova, l’Inter ha spesso faticato. “Dovremo mettere in campo tutto quello che abbiamo”, ha sottolineato. Ilnerazzurro.it Genoa-Inter, la conferenza di Chivu LIVE alle 14 - Appuntamento alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. sport.sky.it

Chivu a spada tratta: “Inter, troppe etichette. Ci davano dei falliti e siamo lì” - Inter, Cristian Chivu ha analizzato il match in conferenza stampa per presentare una sfida tutt’altro che banale. tuttosport.com

Vaccino antinfluenzale a #Marassi prima di #Genoa- #Inter: l'appuntamento domenica dalle 14 alle 17 x.com

Genoa–Inter: probabili formazioni e ultimi aggiornamenti alla vigilia del match di Serie A Genova, 13 dicembre 2025 – Manca poco al fischio d’inizio di Genoa–Inter, sfida chiave della 15ª giornata di Serie A. Al “Ferraris” i rossoblù guidati da Daniele De Rossi r - facebook.com facebook

CRISTIAN CHIVU'S PRESS CONFERENCE ?| GENOA-INTER | SEASON 2025/2026 ?

Video CRISTIAN CHIVU'S PRESS CONFERENCE ?| GENOA-INTER | SEASON 2025/2026 ? Video CRISTIAN CHIVU'S PRESS CONFERENCE ?| GENOA-INTER | SEASON 2025/2026 ?