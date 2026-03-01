Chiello a Sanremo 2026 | il brano che spezza il cuore e la polemica

Al Festival di Sanremo 2026, Chiello ha portato sul palco il brano Ti penso sempre, durante la sua prima partecipazione ufficiale come concorrente. La sua esibizione ha attirato l’attenzione del pubblico e della stampa, creando anche qualche polemica tra gli addetti ai lavori. La serata ha visto la presenza di numerosi artisti e pubblico, con l’esibizione di Chiello che ha lasciato un segno tra i presenti.

Chiello si esibisce al Festival di Sanremo 2026 con il brano Ti penso sempre, in una serata che segna la sua prima partecipazione ufficiale come concorrente. L’artista, nato nel 1999 a Venosa in Basilicata, è già stato ospite all’Ariston nel 2025 durante la serata delle cover, interpretando Fiori rosa, fiori di pesco di Lucio Battisti insieme a Rose Villain. Il brano in gara, di tono malinconico e intimo, racconta un amore finito e si colloca nel contesto di una scena musicale italiana in cui il cantautorato si intreccia con generi come trap, indie pop e rock alternativo. La sua presenza sul palco è accompagnata da una polemica con Morgan, che aveva annunciato la propria rinuncia al duetto previsto per la serata delle cover, spiegando che la sua partecipazione avrebbe rischiato di oscurare il giovane artista. 🔗 Leggi su Ameve.eu

CHIELLO la novità di SANREMO ! Ma voi vi chiedete il criterio di tali scelte da parte della Rai

Chiello a Sanremo 2026 col look della serata finale: uno smoking Saint Laurent dal twist rockSul palco dell'Ariston si chiude l'ultima serata in grande eleganza, così Chiello arriva in finale con un look firmato Saint Laurent che mescola l'archivio col contemporaneo ... vogue.it

Chiello con Saverio Cigarini a Sanremo 2026, la cover di Mi sono innamorato di teLeggi su Sky TG24 l'articolo Chiello con Saverio Cigarini a Sanremo 2026, la cover di Mi sono innamorato di te ... tg24.sky.it

INVITO ALLA CITTADINANZA Questa sera in Piazza Castello, grazie alla Associazione 1M e all’impegno di alcuni giovani del territorio, sarà possibile seguire insieme il Festival e fare il tifo per Chiello Chiunque lo desideri può raggiungerci per vivere e gi - facebook.com facebook

