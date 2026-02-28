Sanremo 2026 Chiello chi è | il brano ‘Ti penso sempre’ e la polemica con Morgan

Durante la serata finale del Festival di Sanremo 2026, che si tiene sabato 28 febbraio, Chiello si esibisce come secondo artista, presentando il brano ‘Ti penso sempre’. La manifestazione vede in programma la scelta del vincitore della 76ª edizione, mentre si registra anche una polemica tra Chiello e Morgan. L’evento si svolge sul palco del teatro Ariston, con numerosi artisti coinvolti nella competizione.

(Adnkronos) – Chiello è il secondo artista a esibirsi questa sera, sabato 28 febbraio, nella serata finale del Festival di Sanremo 2026 dove alla fine si decreterà il vincitore della 76esima edizione del Festival. Questa è la prima partecipazione di Chiello come concorrente in gara con il brano 'Ti penso sempre'. Ha precedentemente calcato il palco dell'Ariston nel 2025 come ospite durante la serata delle cover con Rose Villain, sulle note di 'Fiori rosa, fiori di pesco', brano di Lucio Battisti. Chiello, all'anagrafe Rocco Modello, è nato nel 1999 a Venosa in Basilicata. La sua è considerata come una delle voci più originali e riconoscibili della nuova scena musicale italiana.

