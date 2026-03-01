Nel match tra Empoli e Cesena, la squadra ospite ottiene un pareggio che può rappresentare un punto di svolta contro la crisi. Il Cesena, con il decimo gol di Shpendi, si prende un punto importante, mentre l’Empoli conclude la partita con un gol segnato da Nasti. La formazione dell’Empoli si schiera con un 3-5-2, con Fulignati tra i pali e diversi giocatori impiegati nel secondo tempo.

EMPOLI 1 CESENA 1 EMPOLI (3-5-2): Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Ebuehi (26’ st Candela), Degli Innocenti (42’ Yepes), Haas (15’ st Ilie), Ignacchiti (1’ st Saporiti), Moruzzi; Nasti (15’ st Fila), Shpendi. A disp.: Perisan, Gasparini, Curto, Romagnoli, Candela, Indragoli, Popov, Bianchi. All.: Dionisi. CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi (31’ st Guidi), Zaro, Piacentini; Ciervo (38’ st Amoran), Francesconi, Castagnetti, Bisoli (31’ st Berti), Frabotta; Shpendi (31’ st Olivieri), Cerri (16’ st Vrioni). A disp.: Siano, Ferretti, Mangraviti, Corazza, Bastoni, Wade, Zamagni. All.: Mignani. Arbitro: Pezzuto di Lecce. Reti: 29’ pt C. Shpendi, 26’ st Fila. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cesena, un punto di sollievo contro la crisi. Shpendi la spunta sul gemello: decimo gol

