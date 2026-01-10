DIRETTA | Cesena-Empoli 0-0 | Ciervo e i gemelli Shpendi vicini al gol
Al termine del primo tempo, Cesena ed Empoli condividono lo 0-0 in una partita equilibrata. Durante la prima frazione, le occasioni più rilevanti sono state un tentativo di Cristian Shpendi e un'opportunità fallita dai padroni di casa. La partita prosegue con entrambe le squadre impegnate a trovare la via del gol nella seconda parte del match.
FINE PRIMO TEMPO. CESENA EMPOLI 0-045': questa volta è Cristian Shpendi a essere servito davanti al portiere, l'attaccante calcia addosso a Fulignati che salva ancora il risultato42': grossa occasione per il Cesena. Frabotta serve Ciervo davanti a Fulignati, l'esterno prova a superare Fulignati. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
