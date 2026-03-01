C' è il Russi sulla strada dell' Ars et Labor per una rimonta impossibile - DIRETTA ALLE 14.30

Oggi alle 14.30 si disputa la partita tra Russi e Ars et Labor. La squadra di Russi cerca una rimonta impossibile, mentre l’Ars et Labor scende in campo in contemporanea con il Mezzolara, che affronta il Cava Ronco in trasferta. È la prima volta da diverse giornate che le due squadre si sfidano alla stessa ora, creando una nuova dinamica nella corsa ai punti.

Verso Russi, con il fattore ‘tempo’, questa volta, bilanciato. L’Ars et Labor scende finalmente in campo in contemporanea con la propria avversaria più o meno diretta, il Mezzolara, impegnata in trasferta contro Cava Ronco alla stessa ora (non capitava da qualche giornata). Nessuna pressione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

