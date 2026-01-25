Ars et Labor sfida ad alta quota con Medicina Fossatone per rispondere alle critiche - DIRETTA ALLE 14.30
L’Ars et Labor si prepara a sfidare Medicina Fossatone in una partita importante, dopo una recente battuta d’arresto e le critiche dei tifosi. La sfida, in programma oggi alle 14.30 al Paolo Mazza, rappresenta un’occasione per la squadra di affrontare le difficoltà e cercare di risollevarsi. Segui la diretta per aggiornamenti in tempo reale su una sfida cruciale per il cammino stagionale.
Dopo il (mezzo) passo falso contro Fratta Terme e la contestazione dei tifosi, l’Ars et Labor torna ad affacciarsi al Paolo Mazza con più dubbi che certezze. A Ferrara arriva Medicina Fossatone, osso durissimo, a soli 2 punti di distanza dalla banda di Di Benedetto. Per i biancazzurri (senza.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Argomenti discussi: Fratta Terme vs Ars Et Labor Ferrara, cronaca e tabellino; Sabato sfida al vertice per la Valle, mentre nel recupero di Eccellenza vincono quattro squadre su cinque; Dilettanti – Coppa Eccellenza – La finale Ars et Labor-Nibbiano a Correggio; Fare rete tra i giovani, a Ferrara nasce il Family District.
