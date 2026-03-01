Carlo Conti chiude in bellezza | la finale del Festival di Sanremo supera i 10 milioni di spettatori

La serata finale del Festival di Sanremo 2026, trasmessa su Rai1, ha registrato oltre 10 milioni di spettatori, confermando il successo dell’evento televisivo. La finale è seguita dall’anteprima Sanremo Start, trasmessa nella stessa giornata. Gli ascolti del sabato pomeriggio e sera hanno contribuito a consolidare la posizione del festival tra gli appuntamenti più seguiti della stagione.

Gli ascolti del sabato televisivo vedono, su Rai1, la serata finale del Festival di Sanremo 2026, dopo l'anteprima Sanremo Start (11.757.000 – 53.2%), conquistano una media di 10.748.000 spettatori pari al 68.6% di share. Nel particolare 13.299.000 spettatori pari al 64.4% nella prima parte e 8.757.000 spettatori pari al 74.4% nella seconda. Su Canale5 il film Benvenuti al Sud segna 1.194.000 spettatori con uno share del 6%. Su Rai2 Speciale TG2 Post raccoglie 533.000 spettatori pari al 2.5%. Su Italia1 Sonic – Il film raccoglie 419.000 spettatori (1.9%). Su Rai3 il film The Wolf of Wall Street ottiene 295.000 spettatori e l'1.4%. Su Rete4, dopo la presentazione (343.