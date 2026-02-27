Canottaggio Indoor Panizza conquista il nuovo record mondiale | superato il neozelandese Ullrich

Andrea Panizza, atleta italiano di canottaggio indoor, ha stabilito un nuovo record mondiale sulla distanza di 1000 metri. Il vicecampione olimpico a Parigi 2024 e campione mondiale a Shanghai 2025 nel quattro di coppia ha superato il precedente primato detenuto dal neozelandese Ullrich. La prestazione è stata registrata durante una competizione ufficiale.

Un nuovo record mondiale per il canottaggio italiano. Andrea Panizza, vicecampione olimpico a Parigi 2024 e campione mondiale a Shanghai 2025 nel quattro di coppia, ha realizzato il nuovo primato indoor sulla distanza di 1000 metri. Questi i passaggi intermedi: 30"2 (200), 31"7 (400), 32"2 (600), 32"1 (800) e 31"8 (1000). Panizza sarà impegnato sabato prossimo 28 febbraio nella finale dei Mondiali dopo aver raggiunto il primo posto nella prova di qualificazione. Sempre sabato, Panizza si giocherà le proprie chance di medaglie iridate anche sul minuto, dove ha chiuso al secondo posto le qualificazioni. Foto Area Comunicazione e Ufficio Stampa Federazione Italiana Canottaggio