Gloria Sudore e Oro | ESPN Rivela i Vincitori dei Wrestling Adwards 2025

ESPN ha annunciato i vincitori dei Wrestling Adwards 2025, premiando le figure più significative dell’anno nel mondo del wrestling. Questo riconoscimento si basa sui risultati concreti, sull’impatto sul pubblico e sulla crescita dei personaggi, evidenziando chi ha lasciato un’impronta duratura nel settore. Un momento importante per riflettere sulle prestazioni che hanno contribuito a definire l’anno sul ring, al di là dell’opinione personale.

E' giunto il momento in cui finiscono le opinioni e restano solo i numeri, l'impatto e la storia. ESPN ha ufficialmente rivelato i vincitori dei Wrestling Adwards 2025, tracciando una linea netta tra chi ha semplicemente combattuto e chi ha definito l'anno sul ring, fra prestazioni spettacolari e charcter development sorprendenti. Terminano qua le discussioni da social e tutto passa alla storia. WRESTLING ADWARDS 2025 (VINCITORI ): Wrestler Maschile dell'anno: "Dirty" Dominik Mysterio (WWE). Wrestler Femminile dell'anno: Stephanie Vaquer (WWE). Tag Team dell'anno: FTR (AEW). Match dell'anno: John Cena VS.

