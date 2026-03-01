CAI Valmalenco nuovo direttivo e programma 2026 | Fabio Bardea presidente

Sabato 21 febbraio 2026, durante l’assemblea annuale del CAI Valmalenco, si sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo. Fabio Bardea è stato eletto nuovo presidente della sezione, che ha anche presentato il programma per il 2026. La riunione ha visto la partecipazione di numerosi soci e ha segnato l’avvio delle attività per l’anno in corso.

Dopo sei anni si è chiuso il mandato della presidente Arianna Dell'Agostino e del consigliere Luca Rossi, mentre giovedì 26 febbraio il nuovo.