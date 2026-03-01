Brutta caduta per Roberta Melesi nel superG di Soldeu | le sue condizioni e l' infortunio

Durante il superG di Soldeu, Roberta Melesi è caduta e ha subito un infortunio. Le sue condizioni non sono ancora state rese note, ma l’incidente ha interrotto la gara. La sciatrice si è lasciata andare durante la discesa, causando la caduta che ha sospeso la competizione. Nessun altro atleta è rimasto coinvolto nell’incidente.

Le competizioni di sci alpino si rivelano spesso imprevedibili e cariche di tensione, soprattutto nelle prove di velocità come il superG. La sfida tra atleti di alto livello si svolge su piste che mettono alla prova non solo le abilità tecniche, ma anche la prontezza di reazione e la capacità di gestire situazioni di emergenza. Un grave incidente ha coinvolto una delle rappresentanti italiane durante il secondo e ultimo superG di Soldeu, situato in Andorra, che anticipa il prosieguo della stagione di Coppa del Mondo 2025-2026. Durante la gara, la studentessa di sci alpino si distingue per il suo pettorale numero 2, che la posiziona tra i favoriti.