Roberta Melesi ha subito una caduta nel secondo ed ultimo superG femminile di Soldeu, in Andorra, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. L’atleta italiana, che partiva con una quota di 0, è caduta durante la discesa, e le sue condizioni sono attualmente sotto osservazione. La gara si è conclusa senza ulteriori incidenti.

Roberta Melesi è caduta nel secondo ed ultimo superG femminile di Soldeu (Andorra), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’azzurra, che pagava 0.25 dopo il primo intermedio e 1.16 dopo il secondo, dall’elvetica Corinne Suter, scesa prima di lei, è poi finita a terra. L’azzurra, con pettorale numero 2, dopo un salto posto nel terzo settore di gara, atterra male e cade rovinosamente, con una brutta torsione del ginocchio destro, ma riesce a scivolare lungo la pista ed ad evitare l’impatto con le reti di protezione ad elevata velocità. L’italiana si è rialzata ed è arrivata al traguardo sulle sue gambe, alzando prontamente un braccio per rassicurare circa le proprie condizioni: pare che non ci siano conseguenze per Roberta Melesi, che dovrebbe essersela cavata solo con uno spavento. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cosa è successo a Roberta Melesi: brutta caduta nel superG di Soldeu e come sta

Leggi anche: LIVE SuperG femminile di Soldeu: la svizzera Suter chiude in 1'26"55, caduta per l'azzurra Melesi

Brutta caduta per Paris nel SuperG. Delude FranzoniL’esperto atleta azzurro perde subito uno sci ed esce dalla gara olimpica nelle prime fasi della gara.

Aggiornamenti e notizie su Roberta Melesi

Temi più discussi: Morte di Domenico, cosa è successo? L'operatrice di Bolzano: Il ghiaccio secco fumava, chiesi ai medici di Napoli mi diedero l'ok. Martedì incarichi ai consulenti per l'autopsia; Cuore bruciato, cosa è successo al piccolo Domenico; Morte Domenico, nuovi dettagli sull’espianto del cuore a Bolzano; Panico a Casal de' Pazzi: la trappola e l'aggressione, poi la fuga dai balconi per scappare alle violenze.

Cosa è successo a Roberta Melesi: brutta caduta nel superG di Soldeu e come staRoberta Melesi è caduta nel secondo ed ultimo superG femminile di Soldeu (Andorra), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l'azzurra, che ... oasport.it

Laura Pausini, la resa dei conti con Grignani: cosa è successo davvero a Sanremo 2026Altro che pace a Sanremo 2026: nuovo atto nella guerra tra Laura Pausini e Gianluca Grignani. Ecco cosa è successo all'Ariston. donnaglamour.it

Alle 10.15 lo start sulla "Aliga", tracciata da coach Johnny Feltrin per una gara, aperta da Corinne Suter, che vedrà Roberta Melesi riprovarci per il podio con il 5, anticipando al cancelletto Elena Curtoni che ha sete di riscatto, mentre le due punte hanno il 9, ne - facebook.com facebook

GOGGIA CHIUDE SECONDA A CRANS-MONTANA La sorpresa Malorie Blanc toglie la vittoria alla nostra azzurra nel SuperG svizzero. Roberta Melesi sogna il podio ma viene beffata da Breezy Johnson Federica Brignone è 17a mentre Laura Piro x.com