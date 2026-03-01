Birmingham-Middlesbrough lunedì 02 marzo 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Il 2 marzo 2026 alle 21:00 si gioca la partita tra Birmingham e Middlesbrough, due squadre di calcio. Il Middlesbrough aveva affrontato Coventry in una precedente partita, perdendo 3-1, e successivamente aveva ottenuto due pareggi consecutivi. La sfida di lunedì si svolge in un contesto di posizionamenti in classifica, senza che siano stati annunciati cambiamenti di formazione o quote ufficiali.

Quando il Middlesbrough si presentò a Coventry, sembrava poter dar vita con gli Sky Blues a un testa a testa per il primo posto in classifica ma fu sconfitto per 3-1 per poi pareggiare le successivo due. Il risultato è stato che ora la testa dista 8 punti, ma soprattutto che il Millwall ha fatto.