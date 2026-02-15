Il Middlesbrough ha preso il comando della classifica di Championship dopo aver vinto sei partite consecutive, lasciando il Coventry con un solo punto nelle ultime tre giornate. La partita di lunedì 16 febbraio 2026 alle 21:00 tra le due squadre si preannuncia molto combattuta, con il Middlesbrough desideroso di mantenere il vantaggio e il Coventry determinato a risalire la classifica.

Il Coventry ha comandato a lungo la classifica di Championship ma nelle ultime tre giornate ha fatto un solo punto mentre il Middlesbrough ha vinto le ultime sei partite di campionato e adesso è in testa con due punti di vantaggio sui rivali. Una vera impresa quella del Boro, dato gli Sky Blues avevano 10 punti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Coventry-Middlesbrough (lunedì 16 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

