Birmingham-Middlesbrough lunedì 02 marzo 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Lunedì 2 marzo 2026 alle 21:00 si sfidano Birmingham e Middlesbrough. Quando il Middlesbrough ha affrontato Coventry, ha perso 3-1 e successivamente ha pareggiato due partite consecutive. La partita si giocherà in un contesto di queste ultime prestazioni, con formazioni e quote ancora da definire.

Quando il Middlesbrough si presentò a Coventry, sembrava poter dar vita con gli Sky Blues a un testa a testa per il primo posto in classifica ma fu sconfitto per 3-1 per poi pareggiare le successivo due. Il risultato è stato che ora la testa dista 8 punti, ma soprattutto che il Millwall ha fatto. Nonostante nelle ultime cinque partite siano arrivate due sconfitte in trasferta, l'ultima contro ...