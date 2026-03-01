Bilancio in attivo per Fira il 2026 anno della svolta | la Finanziaria sarà Organismo intermedio per la programmazione europea

Nel 2025, la Finanziaria regionale ha chiuso l’anno con un bilancio positivo, mentre all’inizio del 2026 si prepara a diventare organismo intermedio per la programmazione europea. Questa trasformazione mira a favorire un rilancio del territorio e a velocizzare gli investimenti, rappresentando un passo importante per l’ente. La fase attuale segna un punto di svolta nell’attività della Finanziaria, con risorse destinate a sostenere nuovi progetti.

La Fira (Finanziaria regionale) archivia un 2025 in attivo e apre il 2026 con una importante dote per il rilancio del territorio e accelerare gli investimenti. A tracciarlo il bilancio è il presidente Giacomo D'Ignazio rimarcando il fatto che la Fira si prepara a ricoprire il ruolo strategico di Organismo intermedio per la gestione dei fondi Feser e Fse+ 2021-2027, puntando a una gestione diretta e semplificata delle risorse europee. Per D'Ignazio il 2025 si chiude dunque con importanti traguardi raggiunti e prospettive che lo sono altrettanto.

Rende: al via il voto sul Bilancio 2026-2028, definita la programmazione finanziaria triennale per la città.Il Consiglio Comunale di Rende si riunirà lunedì 23 febbraio, a partire dalle 9:30, per una seduta cruciale che deciderà il futuro finanziario della...

Tecnologia, il 2026 sarà l’anno della svolta: come e cosa scegliere sui mercatiIl 2026 rappresenta un passaggio chiave per il settore tecnologico, che dovrà dimostrare segni di maturità sui mercati finanziari.

