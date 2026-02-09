Malore in campo per il figlio di Andrea Sottil

Ieri pomeriggio, il figlio del tecnico Andrea Sottil, Edoardo, ha avuto un malore durante una partita. Il difensore del Formigine, classe 2005, si è accasciato a terra improvvisamente. I soccorsi sono intervenuti subito e l’hanno portato in ospedale per accertamenti. La partita è stata sospesa e la squadra si è fermata, preoccupata per le condizioni di Edoardo.

Grande spavento ieri per Edoardo Sottil difensore classe 2005 in forza da qualche mese al Formigine e figlio del tecnico canarino Andrea. Il giocatore era in campo al "Pincelli" con la formazione verdeblù di Eccellenza, nella sfida col Nibbiano, e al 28’ del secondo tempo ha chiesto il cambio per un malore, probabilmente dovuto a un’improvvisa accelerazione del battito cardiaco che ha fatto spaventare tutti i presenti. Il giocatore è stato subito soccorso dai paramedici presenti al campo con l’ambulanza e portato negli spogliatoi, poi col passare dei minuti le pulsazioni si sono stabilizzate e così è potuto ritornare a casa senza passare dal pronto soccorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Malore in campo per il figlio di Andrea Sottil Approfondimenti su Edoardo Sottil Il figlio è in campo, il padre ha un malore e si accascia in tribuna: soccorso e portato in ospedale a Torrette Durante una partita nel complesso sportivo di via Schiavoni ad Ancona, un padre si è improvvisamente sentito male mentre era in tribuna, mentre il suo figlio giocava in campo. Un malore improvviso si porta via Andrea Bonera, il “Capitano” amato da tutti Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Edoardo Sottil Argomenti discussi: Campo Felice, turista romana muore durante l’après-ski per un malore; Claudia Luberti, 36enne romana va a sciare a Campo Felice e muore per un malore (forse per il freddo); Tragedia sulla neve, Claudia Luberti muore a 36 anni davanti agli amici; Tre indagati per la morte in campo di Mattia Giani. La famiglia cerca solo la verità. Malore per 27enne in campo, finisce a TorretteUn malore durante una partita di calcio al Dorico, un trauma cranico in uno scontro di gioco al campo della palla ovale Nelson Mandela in via della Montagnola. Prima domenica di febbraio particolarmen ... youtvrs.it Tragedia a Campo Felice: malore fatale sulla neve per un’infermiera di 36 anniL'Aquila - Quella che doveva essere una giornata di relax e sport tra le vette abruzzesi si è trasformata in un dramma improvviso. Claudia Luberti, infermiera di 36 anni residente a Zagarolo, ... terremarsicane.it Modena Fc, le parole di mister Andrea Sottil e Fabio Gerli dopo il ko contro la Sampdoria Luca Diliberto facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.