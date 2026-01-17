Abi | prestiti a famiglie e imprese +2,3% a dicembre

A dicembre 2025, i prestiti a famiglie e imprese in Italia sono aumentati del 2,3% rispetto all’anno precedente, segnando un leggero incremento rispetto al mese precedente. Questo dato riflette una stabilità nel credito erogato, con una crescita più consistente rispetto ai mesi precedenti, e indica una dinamica positiva nel settore finanziario.

Milano, 17 gen. (askanews) – A dicembre 2025, l’ammontare dei prestiti a imprese e famiglie è cresciuto del 2,3% su base annua, in accelerazione rispetto a novembre (+2,1%), quando i prestiti alle famiglie erano cresciuti del 2,3% e quelli alle imprese dell’1,8%. “Per le famiglie è il dodicesimo mese consecutivo in cui si è registrato un incremento e per le imprese è il sesto mese consecutivo in cui sono cresciuti i finanziamenti”, ha detto Gianfranco Torriero, vice direttore generale vicario Abi. La raccolta indiretta, cioè gli investimenti in titoli custoditi presso le banche, ha presentato un incremento di 106,5 miliardi tra novembre 2024 e novembre 2025 (35,7 miliardi famiglie, 19 miliardi imprese e il restante agli altri settori, imprese finanziarie, assicurazioni, pubblica amministrazione). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

