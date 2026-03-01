Battaglia contro il degrado Il Comune non si ferma | avanti con tolleranza zero

Il Comune ha avviato una campagna di tolleranza zero contro l’abbandono di rifiuti e il degrado, con l’obiettivo di migliorare la situazione nelle aree più colpite. L’Amministrazione comunale e Amaga stanno portando avanti questa strategia, che sembra dare risultati positivi, in particolare in via Fusè, una delle zone più frequentemente al centro di cronache e segnalazioni.

Pare produrre risultati confortanti la cosiddetta “tolleranza zero” contro gli abbandoni di rifiuti e il degrado messa in atto da Amministrazione comunale e Amaga, con una strategia che, soprattutto nel contesto di via Fusè più volte al centro delle cronache, pare funzionare. In questi giorni sono stati resi noti i risultati della sinergia tra Amministrazione comunale e Amaga SpA, a partire proprio dal caso di via Fusè. L’intervento più significativo, infatti, ha interessato il complesso Aler di via Fusè, dove tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre 2025, in pieno accordo tra Amministrazione Comunale, gestore e Aler, è stata attuata una riorganizzazione strutturale del servizio: i contenitori dei rifiuti sono stati rimossi dall’area pubblica e ricollocati all’interno degli spazi condominiali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

