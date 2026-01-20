Video choc nella metro di Milano ira di Salvini contro il degrado | Tolleranza zero

Un breve video diffuso sui social mostra una scena di degrado all’interno di un vagone della metropolitana di Milano. La ripresa ha suscitato reazioni e commenti, tra cui l’intervento di Matteo Salvini, che ha espresso fermezza e la volontà di adottare misure più rigorose. L’episodio evidenzia le sfide quotidiane del trasporto pubblico e la richiesta di interventi concreti per migliorare la sicurezza e il decoro nelle stazioni e sui mezzi.

Un breve video girato all'interno di un vagone della metropolitana di Milano ha rapidamente fatto il giro dei social. Le immagini, riprese con uno smartphone da uno dei passeggeri, mostrano due uomini, uno è seduto sul sedile del vagone, mentre l'altro, in piedi davanti a lui, gli sta rasando i capelli con un rasoio elettrico, come se si trovassero tranquillamente in un salone da barbiere. Intorno, gli altri viaggiatori osservano la scena con espressioni di sorpresa e incredulità, tra sguardi perplessi e telefoni puntati. Un episodio fuori dall'ordinario che, proprio per la sua stranezza e per il contesto in cui avviene, ha rapidamente catturato l'attenzione degli utenti online, diventando virale e accendendo il dibattito sui social.

