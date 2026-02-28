Ballardini | Abbiamo tenuto bene possiamo fare ancora meglio

Dopo il pareggio casalingo contro la Juve Stabia, il tecnico dell’Avellino, Davide Ballardini, ha analizzato la prestazione della squadra nel derby campano. Ha affermato che la squadra ha mantenuto un buon livello di gioco, ma che c’è margine per migliorare ulteriormente. La partita si è conclusa con un risultato di parità, lasciando aperte alcune possibilità per le prossime gare.

Dopo il pareggio casalingo contro la Juve Stabia, mister Davide Ballardini ha commentato la prestazione dell’Avellino nel derby campano. Nonostante lo 0-0 finale, l’allenatore ha sottolineato la crescita della squadra e la compattezza mostrata in difesa.Analisi della prestazione«Noi abbiamo fatto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

«Semplicità, velocità e profondità per il mio Avellino. Juve Stabia in difficoltà? Non scherziamo»Ballardini in conferenza: «È stata una settimana tranquilla, in cui la squadra ha lavorato bene. Bisogna migliorare nei movimenti e nelle distanze: a volte siamo troppo generosi». E sull’ipotesi trequ ... orticalab.it

Avellino, Ballardini avverte: «Contro la Juve Stabia servono semplicità e cattiveria»Vigilia delicata per l’Avellino, atteso dalla sfida contro una Juve Stabia in piena zona playoff. In conferenza stampa Davide Ballardini ha tracciato la linea, analizzando condizione, aspetti tattici ... ilovepalermocalcio.com

