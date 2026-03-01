Durante il Gran Premio della Thailandia, sono emerse alcune differenze tra i team di MotoGP: Aprilia ha mostrato segnali di miglioramento, mentre Ducati ha incontrato alcune difficoltà. La gara ha evidenziato come i vari costruttori si siano posizionati in modo diverso rispetto alle precedenti competizioni, con cambiamenti nei risultati e nelle prestazioni complessive. La situazione attuale richiede un'analisi delle dinamiche in corso.

La prova ha registrato un’impostazione peculiare per le Desmosedici GP, incapaci di salire sul podio per la prima volta in 88 gare. La migliore prestazione Ducati è stata quella di Fabio Di Giannantonio, giunto al sesto posto. Aprilia ha invece monopolizzato la scena con Marco Bezzecchi che ha conquistato la vittoria, segnando la terza affermazione consecutiva per Bezzecchi contando anche i successi last season. Pecco Bagnaia è stato eliminato in Q1 e ha chiuso la gara in due piazzamenti in nona posizione, segnalando una giornata difficile rispetto al potenziale mostrato durante l’inverno. Il britannico calendario ha indicato che la gara ha pesato su di lui a causa di difficoltà persistenti lungo tutto il weekend. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Bagnaia: "Aprilia in crescita, Ducati in difficoltà: analisi necessaria

