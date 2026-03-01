Una petroliera è stata colpita da un attacco improvviso nello Stretto di Hormuz, causando un incendio a bordo. L’incidente ha portato all’evacuazione immediata dell’equipaggio, mentre il fuoco si è diffuso sulla nave. Le autorità hanno riferito che l’incidente è stato provocato dal mancato rispetto dell’alt, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli. La situazione resta sotto stretta osservazione.

Una petroliera in fiamme nello Stretto di Hormuz e un equipaggio costretto all’evacuazione d’urgenza. È lo scenario che si è materializzato nelle ultime ore al largo della costa dell’Oman, dove la nave cisterna Skylight è stata colpita da testate iraniane mentre attraversava uno dei passaggi marittimi più strategici al mondo. Le immagini diffuse in rete mostrano lo scafo avvolto dal fuoco e una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Secondo le prime informazioni, l’imbarcazione sarebbe stata centrata a circa cinque miglia nautiche dalla costa omanita. Il rogo non sarebbe ancora stato domato e la nave rischierebbe di affondare. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Attacco improvviso, nave in fiamme! "Non ha rispettato l'alt". Ora è caos

