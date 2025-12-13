Ucraina attacco russo a Odessa | nave turca in fiamme nel porto di Chornomorsk

Un attacco aereo russo ha colpito la città portuale di Odessa, sul Mar Nero, danneggiando una nave civile di proprietà turca nel porto di Chornomorsk. L'episodio si inserisce nel contesto delle tensioni tra Russia e Ucraina, evidenziando la vulnerabilità delle infrastrutture strategiche nella regione.

(LaPresse) Un’imbarcazione civile di proprietà turca è stata danneggiata in seguito a un attacco aereo russo contro la città portuale ucraina di Odessa, sul Mar Nero. Lo ha confermato il presidente Volodymyr Zelensky, precisando che i bombardamenti hanno colpito l’area portuale di Chornomorsk, nella regione sud-occidentale dell’ Ucraina. Le immagini diffuse dal Servizio di emergenza statale ucraino mostrano i vigili del fuoco impegnati a domare un vasto incendio a bordo della nave colpita. Secondo i media locali, l’imbarcazione appartiene a una compagnia turca. L’attacco ha provocato danni anche alle infrastrutture civili della zona, lasciando diverse aree di Odessa senza elettricità e acqua. Lapresse.it

