Attacco all' Iran Khamenei è stato ucciso Pezeshkian | E' guerra a Islam vendicare la sua morte è un dovere

Dopo l’attacco statunitense e israeliano contro obiettivi iraniani, la tensione tra Teheran e l’area del Golfo si è intensificata. La Repubblica islamica ha annunciato ritorsioni “durissime” contro Israele e le basi statunitensi nella regione, in seguito alla morte del leader Ali Khamenei. Pezeshkian ha dichiarato che vendicare la sua scomparsa è un dovere, mentre le autorità iraniane mantengono la posizione di risposta decisa.

La tensione tra Teheran e l’area del Golfo si è improvvisamente alzata dopo l’attacco statunitense e israeliano contro obiettivi iraniani, con la Repubblica islamica che, dopo la morte del leader Ali Khamenei, ha annunciato ritorsioni “durissime” contro Israele e le basi Usa nella regione. Le minacce dei pasdaran hanno avuto ripercussioni immediate anche sugli Emirati Arabi Uniti: a Dubai diversi voli sono stati sospesi o cancellati per motivi di sicurezza, mentre le autorità monitorano l’evoluzione della crisi. Il timore è che l’escalation possa allargarsi, coinvolgendo snodi strategici e logistici del Golfo Persico, area cruciale per traffici commerciali e militari. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Attacco Usa-Israele a Iran. Israele annuncia il ritrovamento del corpo di Khamenei, Trump confermaMedia iraniani: ucciso il capo dell'Intelligence della Polizia Il capo dell'intelligence della polizia iraniana, Gholamreza Rezaian, è stato ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani contr ... msn.com

Khamenei è morto. Quaranta giorni di lutto in Iran. Teheran ancora sotto attacco. Assalto al consolato Usa a Karachi: morti e feritiDonald Trump nella notte: L’Iran minaccia una controffensiva feroce? Meglio che non lo facciano. Intanto continuano i lanci di missili e i bombardamenti che stanno incendiando il Medio Oriente ... ilgiorno.it

#Iran, #Khamenei è morto: manifestazioni di piazza e assalti alle ambasciate #Teheran - facebook.com facebook

Israele bombarda Teheran, sirene a Tel Aviv. Ritorsione dell'Iran nel Golfo: colpito l'aeroporto di Dubai e il porto in Oman x.com