Ascolti TV | Sabato 28 Febbraio 2026

Sabato 28 febbraio 2026, su Rai1 si è svolta la serata finale del Festival di Sanremo, conclusa con la trasmissione della fase finale del festival. La serata ha seguito l’anteprima di Sanremo Start, trasmessa prima dell’evento principale. La finale ha visto la partecipazione di artisti e ospiti vari, con il pubblico a casa che ha seguito l’evento in diretta.

Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità gravissime che ledono la reputazione. Questo è monetizzare e lucrare attraverso l’insulto. È un metodo che normalizza l’odio e la violenza verbale” Antonio Ricci torna a scagliarsi contro Affari Tuoi: “Induce al gioco d’azzardo, una delle cose più schifose. Perché la politica non interviene?” Nella serata di ieri, sabato 28 febbraio 2026, su Rai1 la serata finale del Festival di Sanremo, dopo l’anteprima Sanremo Start (.000 – %), interessa.000 spettatori pari al % di share. Nel dettaglio, la kermesse raccoglie. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 28 Febbraio 2026 Ascolti tv sabato 28 febbraio: Sanremo 2026, Benvenuti al Sud, SonicASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 28 febbraio2026? Su Rai 1 è andato in onda il Festival di Sanremo 2026. Ascolti TV Sabato 21 Febbraio 2026. C’è Posta per Te 28.4%, Sfida tra Giganti dell’Eredità giù al 13.6%Nella serata di sabato 21 febbraio 2026, su Rai1 L’Eredità – Sfida tra Giganti ha intrattenuto 2. SCONTRO MEDIASET SANREMO E CORONA Ha Un Piano Fatale! Una raccolta di contenuti su Ascolti. Temi più discussi: Ascolti tv ieri sabato 21 febbraio chi ha vinto tra L'Eredità, C'è Posta per Te, Olimpiadi e In altre parole; Stasera in TV: Film da vedere Sabato 28 Febbraio, in prima serata; Sanremo, Conti: Finale aperta. Cardinaletti e Frassica sul palco. Bocelli super- ospite; I programmi TV di oggi 28 febbraio 2026: musica, film e intrattenimento. Ascolti Tv serata finale di Sanremo 2026 con Carlo Conti e Laura Pausini: i dati Auditel in aggiornamentoGli ascolti tv della finale del Festival di Sanremo 2026: tutt i dati Auditel di sabato 28 febbraio 2026. fanpage.it Ascolti tv sabato 28 febbraio: Sanremo 2026, Benvenuti al Sud, SonicAscolti tv 28 febbraio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it "Di Gregorio non ascolti le critiche" Zoff prova a tranquillizzare il portiere della Juventus, che rischia il suo posto dopo le ultime prestazioni deludenti L'ex leggenda della Juve ha anche ribadito che gli attaccanti bianconeri non aiutano Yildiz: "L'assenza d - facebook.com facebook Certe canzoni richiedono più ascolti #Sanremo2026 #tvtalk @TvTalk_Rai x.com