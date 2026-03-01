Sabato 28 febbraio 2026, gli ascolti televisivi hanno visto confrontarsi in prima serata Sanremo 2026 su Rai 1, che ha registrato il 68,6% di share, e Benvenuti al Sud su Canale 5. La serata ha anche incluso Prima Festival e La Ruota della Fortuna, con i dati Auditel che mostrano le performance delle principali trasmissioni in un contesto di sfida tra le due reti.

Ascolti tv sabato 28 febbraio 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Sanremo 2026” contro “Benvenuti al Sud“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 28 febbraio 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Sfida Rai1 vs Canale 5: “Sanremo 2026” contro “Benvenuti al Sud”. Chi ha vinto? Rai 1: Sanremo 2026, la finale del Festival della Canzone Italiana condotto da Laura Pausini e Carlo Conti ha incollato alla tv 10.748.000 spettatori pari al 68. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Ascolti tv 28 febbraio 2026: Sanremo 2026 (68.6%), Benvenuti al Sud, Prima Festival La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Leggi anche: Ascolti tv 28 febbraio 2026: Sanremo 2026, Benvenuti al Sud, Prima Festival La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Leggi anche: Ascolti tv 26 febbraio 2026: Sanremo 2026, Il Gladiatore, Prima Festival, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Altri aggiornamenti su Prima Festival

Temi più discussi: Ascolti tv ieri venerdì 27 febbraio chi ha vinto tra Sanremo 2026, Io sono Farah e Quarto Grado; Ascolti tv 27 febbraio, la quarta serata di Sanremo 2026 cresce ancora: oltre 10milioni di spettatori; Sanremo, gli ascolti della quarta serata: share al 65.6%, ma 3 milioni di spettatori in meno; Gli ascolti tv della serata cover e duetti di Sanremo 2026: 10,8 milioni di spettatori e 65,6 % di share.

Ascolti Tv serata finale di Sanremo 2026 con Carlo Conti e Laura Pausini: i dati Auditel in aggiornamentoGli ascolti tv della finale del Festival di Sanremo 2026: tutt i dati Auditel di sabato 28 febbraio 2026. fanpage.it

Ascolti tv sabato 28 febbraio: Sanremo 2026, Benvenuti al Sud, SonicAscolti tv 28 febbraio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

La classifica finale del Festival di Sanremo 2026: 1. Sal Da Vinci - "Saremo io e te" 2. Sayf - "Tu mi piaci" 3. Ditonellapiaga - "Che fastidio!" 4. Arisa - "Magica favola" 5. Fedez e Masini - "Male necessario" 6. Nayt - "Prima che" 7. Fulminacci - "Stupida Sfortun - facebook.com facebook

L'ultima puntata di #PrimaFestival live su @radioleopoldait. Commenta con noi #Sanremo2026 x.com