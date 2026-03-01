Ascoli - Carpi 3-0 | Carpi avvio choc ad Ascoli

Nel match tra Ascoli e Carpi, i padroni di casa hanno vinto per 3-0. Ascoli, attualmente seconda in classifica, ha approfittato di ogni errore degli avversari, dimostrando grande efficacia in campo. Il Carpi ha avuto un avvio difficile e non è riuscito a reagire, subendo il risultato senza riuscire a invertire la situazione. La partita si è conclusa con il successo netto dei padroni di casa.

Niente da fare per il Carpi in quel di Ascoli. Vincono i marchigiani (oggi secondi in classifica, in attesa di Arezzo-Ravenna) sfruttando ogni errore biancorosso, con una percentuale vicina al 100%. Uomini di Tomei letali nelle ripartenze e dotati di un tasso tecnico decisamente più alto, quelli. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Carpi stasera ad Ascoli. Servirà un’impresaSi apre stasera (20,30) sul campo dell’Ascoli terzo l’ultima settimana da triplo impegno per il Carpi. Contenuti utili per approfondire Ascoli. Temi più discussi: Ascoli-Carpi 3-0 - AGENZIA FOTOSPOT - IT; Ascoli - Carpi 3-0 | Carpi, avvio choc ad Ascoli; Ascoli-Carpi 3-0: partita subito in salita per i biancorossi, il Picchio vola al secondo posto; Ascoli-Carpi 3-0: Picchio in palla, altra vittoria e secondo posto momentaneo. Ascoli-Carpi 3-0: Chakir?Silipo?D’Uffizi firmano il trisDiretta Ascoli-Carpi di Sabato 28 febbraio 2026: vantaggio di Chakir dopo 3 minuti, a segno anche Silipo e D'Uffizi ... calciomagazine.net Ascoli-Carpi, Tomei: A tratti ci siamo un po’ complicati la vitaSERIE C - Le parole dei protagonisti dopo il 3-0 al Del Duca Vittoria dell'Ascoli Calcio in casa contro il Carpi. Finisce con un netto 3-0 e l'umore bianconero alto in vista del derby infrasettimanale ... youtvrs.it 87/a assemblea Avis Ascoli, un anno di crescita e un nuovo inizio. Premiati i nuovi donatori, istituzioni e inaugurato il nuovo mezzo di trasporto #ANSA x.com Buona domenica dall’Ascoli Calcio 1898 #LungaVitaAllaRegina facebook