Artena trionfa a Sanremo con la doppia vittoria del giovane autore Alessandro La Cava

Nella serata finale del Festival di Sanremo 2026, a distinguersi sono stati il giovane autore Alessandro La Cava, proveniente da Artena, e la sua doppia vittoria. Il ventiseienne ha portato a casa due premi, attirando l’attenzione sul suo talento e sulla sua musica. La Cava ha ottenuto riconoscimenti ufficiali, consolidando la sua presenza nel panorama musicale italiano.

Nella serata finale del Festival di Sanremo 2026, a brillare di una luce accecante è stato il talento di Alessandro La Cava, il ventiseienne hit-maker di Artena (RM) che ha ormai conquistato il pop italiano. Con una doppietta da incorniciare, il giovane autore, che già nel 2022 fu presente a.