La poesia d' autore sbarca a Predappio con la nuova tappa di Poetico tra gli ospiti Alessandro Ceni e Davide Brullo

Da forlitoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La seconda edizione della rassegna “Poetico. Festival nazionale della poesia d’autore”, la rassegna dedicata alla celebrazione della poesia moderna e dei suoi migliori autori, avviata a Forlì lo scorso dicembre con Davide Rondoni, prosegue nei prossimi mesi e porta i grandi nomi della poesia. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Un appuntamento tutto "poetico": si apre la nuova edizione del Festival della poesia d'autore

Leggi anche: Versi e voci d’autore: il festival 'Poetico' sbarca in 10 comuni romagnoli con grandi nomi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Céline Dion sbarca su TikTok (grazie ai figli). L'annuncio virale: “All’improvviso sono diventata cool”.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.