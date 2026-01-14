La poesia d' autore sbarca a Predappio con la nuova tappa di Poetico tra gli ospiti Alessandro Ceni e Davide Brullo
La seconda edizione della rassegna “Poetico. Festival nazionale della poesia d’autore”, la rassegna dedicata alla celebrazione della poesia moderna e dei suoi migliori autori, avviata a Forlì lo scorso dicembre con Davide Rondoni, prosegue nei prossimi mesi e porta i grandi nomi della poesia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Un appuntamento tutto "poetico": si apre la nuova edizione del Festival della poesia d'autore
Leggi anche: Versi e voci d’autore: il festival 'Poetico' sbarca in 10 comuni romagnoli con grandi nomi
La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.
Céline Dion sbarca su TikTok (grazie ai figli). L'annuncio virale: “All’improvviso sono diventata cool”.
Accadde oggi | Nasce Martin Niemöller, autore di “Prima vennero per”: poesia-simbolo dell’antinazismo No, non è Brecht. Anche se spesso si dice così. L’origine di una delle citazioni più celebri di denuncia della violenza di regime va ricercata all’interno dei d facebook
Torna “Lo spazio in versi”, il ciclo di incontri che intreccia poesia e canzone d’autore. Cinque gli appuntamenti in programma, a partire dal 25 gennaio al Teatro India con due voci straordinarie della scena contemporanea, Nada e Maria Grazia Calandrone. tea x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.