Anticipazioni Amici del 1 marzo | classifica e ospiti Anna Pettinelli boccia tutti

Da dilei.it 1 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 1 marzo andrà in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, con i concorrenti ancora impegnati nelle esibizioni per ottenere la maglia dorata. Le anticipazioni indicano la presenza di ospiti e la pubblicazione della classifica, mentre Anna Pettinelli ha espresso giudizi severi su tutti i partecipanti. La puntata si preannuncia ricca di momenti di tensione e confronti diretti.

Manca ormai pochissimo al serale di Amici di Maria De Filipp i e la tensione cresce. Cosa accadrà nella puntata del 1 marzo? Secondo le prime anticipazioni i concorrenti continueranno a esibirsi nella speranza di conquistare la maglia dorata. A metterli in difficoltà però ci saranno le scelte di alcuni professori, in particolare di Anna Pettinelli. Le anticipazioni di Amici del 1 marzo: gli ospiti di Maria De Filippi. La fase finale di Amici è sempre più vicina, ma non tutti gli allievi della scuola potranno accedere al serale. I posti sono davvero pochi e, secondo quanto svelato dalle registrazioni, Anna Pettinelli sarà piuttosto dura con i ragazzi, pronunciando diversi “no” e affermando che renderà complicato l’ingresso alla fase successiva a molti concorrenti. 🔗 Leggi su Dilei.it

anticipazioni amici del 1 marzo classifica e ospiti anna pettinelli boccia tutti
© Dilei.it - Anticipazioni Amici del 1 marzo: classifica e ospiti. Anna Pettinelli boccia tutti

Leggi anche: Amici 25 anticipazioni puntata 1 marzo: due allievi al serale, Anna Pettinelli fa muro!

Anticipazioni Amici del 21 dicembre: Anna Pettinelli sospende un’allievaUltimo appuntamento di Amici prima della pausa natalizia: domenica 21 dicembre, come di consueto alle 14.

Tutti gli aggiornamenti su Anticipazioni Amici del.

Temi più discussi: Amici, anticipazioni (e spoiler) puntata 1 marzo: due allievi al Serale, ospiti e classifiche; Amici 25, anticipazioni del 1° marzo: nuove maglie al serale, l'ultimatum di Anna Pettinelli; Amici 25, le Anticipazioni della puntata di domenica 1° marzo: due allievi al Serale; Amici 25, anticipazioni del 1 marzo: la corsa al Serale continua.

anticipazioni amici del 1Amici 25, anticipazioni del 1° marzo: nuove maglie al serale, l'ultimatum di Anna PettinelliLa docente ha fatto una richiesta molto precisa che potrebbe sconvolgere gli equilibri all'interno della scuola ... cosmopolitan.com

anticipazioni amici del 1Amici 25, anticipazioni puntata 1° marzo 2026: chi sono il terzo ballerino e il terzo cantante al serale?La corsa verso il Serale di Amici 25 entra nel vivo proprio mentre marzo prende il via e la competizione si fa sempre più serrata. La puntata di domenica ... ilsipontino.net

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.