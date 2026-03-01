Amiens SC-Troyes lunedì 02 marzo 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

Sabato, il St. Etienne ha conquistato una vittoria contro il Pau, superando il Troyes in classifica. L'incontro tra Amiens SC e Troyes è programmato per lunedì 2 marzo 2026 alle ore 20:45. Sono state rese note le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici relativi a questa partita di campionato.

Vincendo sabato contro il Pau, il St. Etienne ha superato il Troyes in testa alla classifica di Ligue 2 ma l'ESTAC potrebbe riprendere comando se riuscisse a battere un Amiens SC che invece cercherà punti salvezza davanti ai propri tifosi, ai quali, con sole due vittorie in dodici tentativi, non ha dato molte soddisfazioni in.