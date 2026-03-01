Amiens SC-Troyes lunedì 02 marzo 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Lunedì 2 marzo 2026 alle 20:45 si gioca la partita tra Amiens SC e Troyes. Dopo la vittoria del St. Etienne contro il Pau sabato scorso, il Troyes si trova ora in seconda posizione in classifica. Le formazioni e le quote sono state annunciate, e i pronostici indicano un possibile equilibrio tra le due squadre prima di questa sfida.

Vincendo sabato contro il Pau, il St. Etienne ha superato il Troyes in testa alla classifica di Ligue 2 ma l'ESTAC potrebbe riprendere comando se riuscisse a battere un Amiens SC che invece cercherà punti salvezza davanti ai propri tifosi, ai quali, con sole due vittorie in dodici tentativi, non ha dato molte soddisfazioni in.