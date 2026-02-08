Amiens SC-Clermont lunedì 09 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Lunedì sera l’Amiens affronta il Clermont in un match che vale molto per la salvezza in Ligue 2. I padroni di casa sono penultimi con 19 punti e cercano punti per evitare la retrocessione diretta. Il Clermont, invece, è in una posizione leggermente migliore e punta a consolidare la propria posizione, con l’obiettivo di non finire allo spareggio. La partita si gioca alle 20:45, in un momento cruciale per entrambe le squadre.

Scontro salvezza tra Amiens SC e Clermont nel posticipo della ventiduesima giornata di Ligue 2. I padroni di casa sono terzultimi con 19 punti, due in più del Laval che oggi sarebbe retrocesso mentre Les Licornes andrebbero allo spareggio. Gli ospiti sono quartultimi con tre punti di margine che potrebbero fare la differenza a livello. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Amiens SC-Clermont (lunedì 09 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Approfondimenti su Amiens CLermont Roma-Cagliari (lunedì 09 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Questa sera all’Olimpico si gioca Roma contro Cagliari, nel match valido per la giornata 24 di Serie A. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Amiens CLermont Argomenti discussi: Amiens SC-Clermont (lunedì 09 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici; Amiens SC vs Clermont Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Ligue 2 09-02-2026; Amiens SC-Clermont lunedì 09 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici; Dinamo Bucarest-Universitatea Craiova (lunedì 09 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Football (Ligue 2) : l’Amiens SC recevra Clermont un lundi soirOn savait depuis mercredi que le match e Coupe de France Toulouse – Amiens SC allait se jouer le mercredi 4 février à 20h30. En conséquence, le match de Ligue 2 Amiens – Clermont ne pouvait plus se ... courrier-picard.fr Amiens SC-Clermont (lunedì 09 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici ift.tt/nh5Jbau #scommesse #pronostici x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.