Musei cittadini via ai lavori | Importante riqualificazione Non si poteva più aspettare

A partire da mercoledì prossimo, i musei cittadini, tra cui le Civiche raccolte d’arte di Palazzo Marliani Cicogna e il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale, saranno temporaneamente chiusi per lavori di riqualificazione. Gli interventi mirano al miglioramento delle strutture e alla tutela del patrimonio, garantendo un’offerta culturale più sicura e qualificata per i visitatori. La chiusura è necessaria per permettere un intervento di ampio respiro, ormai improrogabile.

I musei cittadini, le Civiche raccolte d'arte di Palazzo Marliani Cicogna e il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale, chiuderanno da mercoledì prossimo per interventi di rinnovamento che interesseranno tanto le strutture quanto il patrimonio custodito. L'assessore alla Cultura, Manuela Maffioli, illustra così le operazioni che inizieranno tra pochi giorni: "È la prima volta in circa trent'anni dalla loro istituzione che si interviene con una riqualificazione così importante, sia per quanto riguarda gli edifici, sia per quanto riguarda le collezioni. Il personale sarà al lavoro all'interno dei musei per portare avanti opere di pulitura e di risistemazione, ridisegnare i percorsi e gli allestimenti, rivedere le collezioni, e nel frattempo saranno migliorate le strutture.

